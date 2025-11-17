Italia-Norvegia, Gattuso: «Chiedo scusa ai tifosi, dobbiamo ripartire dal primo tempo»

Dopo la pesante sconfitta per 1-4 contro la Norvegia a San Siro, il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni della Rai, esprimendo delusione per il risultato ma anche una chiara analisi della partita.

«Innanzitutto dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per il risultato pesante,» ha esordito Gattuso. «Peccato, avevamo fatto un bel primo tempo, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo, ma complimenti a loro e noi ci lecchiamo le ferite.» L’Italia aveva infatti concluso la prima metà di gara in modo solido, ma nella ripresa è arrivato un tracollo, con le reti di Nusa, Haaland (due volte) e Strand Larsen che hanno completato una rimonta travolgente.

Gattuso ha poi continuato: «Siamo mancati nelle distanze, nel primo tempo eravamo compatti. Abbiamo cominciato a perdere palla e a dar campo a loro. Ce li siamo portati in area in questo modo». La sconfitta non ha solo compromesso il risultato immediato, ma ha messo in evidenza anche le difficoltà della squadra a mantenere la stessa compattezza nella ripresa, un fattore che ha contribuito a compromettere le sorti della partita.

Guardando al futuro, il tecnico ha sottolineato l’importanza di ripartire dalle buone cose fatte nel primo tempo. «Dobbiamo ripartire da lì,» ha detto.