Amoruso: «Palermo la più forte, ma la Serie B resta un rebus. Modena sorpresa, Bari senza grandi ambizioni»

In un’intervista esclusiva concessa a news.superscommesse.it, Lorenzo Amoruso ha espresso il suo punto di vista sulla Serie B, soffermandosi su forze, sorprese e delusioni di questo avvio di stagione.

Secondo l’ex difensore, il campionato cadetto resta come sempre imprevedibile: «La Serie B è un rebus — ha dichiarato Amoruso a news.superscommesse.it —, ogni anno ci sono risultati sorprendenti e squadre che deludono nonostante le aspettative. Basti vedere Sampdoria ed Empoli, che dovevano lottare per le prime posizioni e invece si ritrovano in fondo alla classifica con diversi problemi».

Amoruso ha poi individuato nel Modena la vera rivelazione di questa prima parte di stagione: «Mi sta sorprendendo il Modena del mio amico Sottil — ha spiegato ai microfoni di news.superscommesse.it —. Sta facendo davvero bene, è una squadra organizzata, con una condizione atletica eccezionale e un pressing alto che mette in difficoltà chiunque. In difesa subisce pochissimo e merita la posizione che occupa».

Per quanto riguarda le favorite alla promozione diretta, Amoruso non ha dubbi: «Sulla carta il Palermo è la squadra più forte — ha ribadito a news.superscommesse.it —. Inzaghi ha a disposizione una rosa di grande qualità, con giocatori che rappresentano un lusso per la categoria. Alle spalle vedo anche Venezia, Monza e Frosinone, che hanno organici solidi e possono inserirsi nella lotta per la A».

Un passaggio anche sul Bari, società alla quale Amoruso è particolarmente legato: «Temo che sarà un campionato simile a quello dello scorso anno — ha spiegato l’ex capitano della Fiorentina —. Non mi sembra che la squadra sia stata costruita per puntare ai playoff. Caserta sta lavorando con impegno, ma mi aspetto tanti alti e bassi».

L’ex difensore ha concluso sottolineando ancora una volta l’incertezza del torneo cadetto: «In Serie B tutto può succedere — ha ricordato Amoruso su news.superscommesse.it —. C’è ancora molto da giocare e nessuno scenario può essere escluso».