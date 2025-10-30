La serie A è GRATIS IN TV: ufficiale, si parte domenica | I tifosi sognavo questo giorno

Una svolta storica, che farà contenti tantissimi tifosi.

La Serie A in chiaro rappresenta un capitolo affascinante della storia del calcio italiano, legato a un’epoca in cui le partite della massima serie erano accessibili a tutti, senza abbonamenti o piattaforme digitali. Fino agli anni ’90, infatti, il campionato era un appuntamento fisso sulla Rai, che trasmetteva in esclusiva i match più importanti della domenica, accompagnati da programmi iconici come 90° Minuto e Domenica Sportiva. Erano anni in cui il calcio apparteneva davvero a tutti, e la voce dei telecronisti diventava parte del costume nazionale.

Con l’arrivo delle pay TV e dei diritti esclusivi, a partire dalla seconda metà degli anni ’90, lo scenario cambiò radicalmente. Tele+, Stream e poi Sky introdussero il modello dell’abbonamento, limitando progressivamente la visione gratuita. Le partite in chiaro sparirono quasi del tutto, lasciando spazio solo agli highlights o a rare dirette di eventi speciali.

Nonostante questo, negli anni successivi si sono registrati tentativi di riportare la Serie A in chiaro, almeno parzialmente. Alcune emittenti, come TV8 o la Rai, hanno trasmesso incontri della Coppa Italia o anticipi di inizio stagione, ma il campionato è rimasto saldamente nelle mani delle pay TV.

Oggi, con l’evoluzione dello streaming e delle piattaforme digitali, il dibattito sulla Serie A gratis e accessibile a tutti è tornato d’attualità. Molti tifosi invocano un ritorno alla condivisione del grande calcio in chiaro, simbolo di passione popolare e identità collettiva.

La Serie A torna in chiaro su Dazn

Dopo l’esperimento positivo della passata stagione, anche per il campionato 2025-26 tornano i match di Serie A visibili in chiaro e gratuitamente su Dazn. Il primo appuntamento sarà Milan-Roma, in programma domenica alle 20.45, una sfida che promette spettacolo e che potrà essere seguita da tutti gli appassionati senza abbonamento.

A San Siro si affronteranno due squadre d’alta classifica: la Roma capolista con 18 punti, a pari merito con il Napoli, e il Milan di Allegri distante solo una lunghezza, in una gara che può pesare molto negli equilibri del torneo.

Dazn, cinque partite a stagione in chiaro

A raccontare il big match sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini, mentre dalle 19.30 andrà in onda il prepartita Fuoriclasse, condotto da Diletta Leotta con Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille. Un appuntamento che porterà l’atmosfera di San Siro direttamente nelle case dei tifosi.

Fino al 2029, Dazn potrà trasmettere fino a cinque partite a stagione in chiaro, rientranti nel pacchetto dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma. Nella scorsa stagione erano stati trasmessi gratuitamente Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juve-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juve, incontri che avevano registrato ottimi ascolti e grande partecipazione da parte del pubblico.