Juve Stabia, Leone: «Felice per la vittoria col Palermo, volevamo reagire dopo Modena»

Come riportato da TuttoMercatoWeb a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, Giuseppe Leone, centrocampista della Juve Stabia, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il momento positivo della squadra e per la crescita personale: «Cerco di migliorarmi anno dopo anno, do tutto negli allenamenti e sono contento che in partita venga fuori quello che è il frutto del lavoro quotidiano».

Intervistato da TMW, Leone ha poi parlato delle differenze tra l’attuale allenatore Abate e il suo predecessore Pagliuca: «Sicuramente sono due tecnici che amano giocare a calcio e impostare dal basso. Mister Abate è un grande lavoratore, ci fa stare sereni e prepara le partite nel modo migliore».

Infine, il centrocampista gialloblù si è soffermato sulla spinta derivata dal successo contro il Palermo, come riportato sempre da TuttoMercatoWeb: «Venivamo dalla sconfitta con il Modena e volevamo reagire. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra fortissima che lotterà per la Serie A. Siamo doppiamente contenti, sia per la reazione che per la vittoria contro una grande squadra».