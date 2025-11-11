Gautieri: «Il Palermo resta la squadra più forte della B, si rialzerà presto»

In un’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Carmine Gautieri ha analizzato i principali temi del momento calcistico, partendo dalla stagione dell’Atalanta e dalle difficoltà incontrate da Juric: «Partiamo dal presupposto che dopo l’addio di Gasperini l’Atalanta abbia fatto una scelta giusta andando su Juric, per dare continuità in quanto suo allievo. Ma qualcosa non ha funzionato come ci si aspettava».

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’ex allenatore ha spiegato che «il calcio non è una scienza esatta» e che i giocatori «che con Gasperini hanno reso al massimo, con Juric non sono riusciti a incidere allo stesso modo». Gautieri ha poi aggiunto: «Si pensava che dopo Marsiglia l’Atalanta potesse avere grande continuità, ma non è stato così. I calciatori sembrano gli stessi, ma l’atteggiamento è diverso».

Riguardo all’ennesima esperienza complicata per il tecnico croato, Gautieri ha difeso Juric sottolineando, come dichiarato a TuttoMercatoWeb.com, che «è un ottimo allenatore, e non credo che si possa parlare di fallimento. In Italia si tende a giudicare troppo in fretta. Juric è un buon tecnico e lo ha già dimostrato: nel calcio ci sono momenti difficili, ma tutto può cambiare rapidamente».

Passando alla Serie A, Gautieri ha espresso fiducia nel lavoro di Antonio Conte a Napoli: «Conte sta cercando di dare equilibrio a una piazza che sta vivendo un periodo complicato. È un allenatore vero, che dice ciò che pensa e che lavora per ricompattare l’ambiente. Napoli deve seguirlo».

Sulle prospettive Scudetto, l’ex tecnico ha dichiarato ad Alessio Alaimo: «Inter, Milan e Juve hanno le stesse possibilità, ma l’Inter ha qualcosa in più. Lo scorso anno chi è partito forte ha deciso il campionato, e anche stavolta sarà così».

Infine, uno sguardo alla Serie B, come evidenziato su TuttoMercatoWeb.com: «A Pescara c’è un presidente che ha sempre difeso i propri allenatori, ma questa volta ha deciso di cambiare. Il Palermo, invece, resta una delle squadre più forti del torneo, anche se attraversa un momento di altalena. Sono certo che si rialzerà, perché società, squadra e tifoseria hanno basi solide». Gautieri ha concluso commentando anche il buon momento del Mantova e il rendimento della Sampdoria, ancora lontana dalle aspettative.