Juve Stabia, Abate: «Costruire identità e appartenenza, contro la Reggiana servirà pazienza»

Alla vigilia della sfida casalinga contro la Reggiana, valida per la 3ª giornata di Serie B, l’allenatore della Juve Stabia Ignazio Abate ha presentato la partita in conferenza stampa, ringraziando società e proprietà per il lavoro fatto sul mercato.

«Voglio ringraziare la proprietà e tutta la società per aver costruito una squadra importante. Ora tocca a noi creare un’identità forte: c’è bisogno di lavorare ed avere pazienza in questa fase di costruzione. L’atteggiamento e la voglia di tutti i ragazzi che hanno scelto Castellammare è fondamentale per creare senso di appartenenza» ha spiegato il tecnico campano.

Abate ha poi aggiunto: «Nelle prime giornate è più importante la prestazione per gettare delle basi solide. Per me il risultato è la conseguenza della prestazione. Il gruppo sta assimilando i principi fondamentali per questa stagione, sono fiducioso per domani e per il futuro, anche perché abbiamo alternative importanti. La Reggiana non è mai stata un avversario semplice nella storia della Juve Stabia, questo deve essere uno stimolo in più».

Sulle scelte di formazione, l’allenatore ha chiarito: «Ho vari dubbi sugli interpreti perché la competitività con la conclusione del mercato è aumentata. Bellich non sarà della partita per un affaticamento, così come Ciammaglichella. Non sono indeciso sul modulo, ma su alcuni giocatori. La Reggiana è una squadra molto brava ad alternare i momenti della gara, sia difendendo bassa che pressando alta. Bisognerà avere pazienza e gestire bene la palla».

Infine, un commento sui giovani: «Il gruppo dovrà essere la forza trainante anche quest’anno. Leone è un ragazzo serissimo che può crescere ancora ed è un’arma importante per la squadra. Io e il direttore crediamo molto nei giovani: chi merita scende in campo».