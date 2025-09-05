Italia travolgente a Bergamo: 5-0 all’Estonia, show degli ex atalantini Retegui e Bastoni

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2025

Un’Italia formato Gattuso stende l’Estonia con un netto 5-0 a Bergamo. Intensità, aggressività e fame di gol: la Nazionale azzurra ha messo in campo tutti i tratti caratteristici del proprio allenatore, dominando dall’inizio alla fine.

Protagonisti assoluti gli ex atalantini Mateo Retegui e Alessandro Bastoni. L’attaccante ha firmato la sua doppietta all’89’, con un colpo di testa perfetto su cross dalla sinistra di Cambiaso. Poi, al 92’, è stato il difensore dell’Inter a chiudere il match con un’incornata sugli sviluppi di un corner battuto da Raspadori.

Troppo forte l’Italia per un’Estonia mai realmente in partita: Hein ha limitato i danni fino al finale, quando gli Azzurri hanno dilagato.

Gattuso applaude i suoi: intensità, gioco corale e tante soluzioni offensive. Un messaggio forte e chiaro in vista dei prossimi impegni della Nazionale.

