Italia nel mirino, l’Irlanda del Nord provoca: «Azzurri in crisi, possiamo fare la storia»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
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Clima caldo alla vigilia della semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, non solo in campo ma anche fuori. Come racconta Gabriele Marcotti sul Corriere dello Sport, il ct nordirlandese Michael O’Neill sta lavorando su ogni dettaglio, cercando di sfruttare ogni possibile vantaggio.

Tra le mosse più curiose, quella legata all’arbitro: «Abbiamo messo assieme un profilo per cercare di capire come arbitra, quando estrae il cartellino, che tipo di fallo tende a sanzionare». Un lavoro approfondito, come sottolinea Gabriele Marcotti sul Corriere dello Sport, che evidenzia quanto la sfida sia sentita anche dal punto di vista strategico.


Ma la partita si gioca anche sul piano psicologico. Secondo quanto riportato da Gabriele Marcotti sul Corriere dello Sport, i media nordirlandesi stanno alzando i toni, dipingendo un’Italia fragile e in difficoltà. Emblematica l’analisi del Belfast Telegraph: «I giorni di gloria del calcio italiano sembrano un lontano ricordo… gli Azzurri sono diventati una sorta di zimbello nazionale».

Un attacco diretto che alimenta la tensione attorno alla sfida. Sempre secondo Gabriele Marcotti sul Corriere dello Sport, il quotidiano nordirlandese si spinge oltre: «Se mai c’è stato un momento in cui l’Irlanda del Nord avrebbe potuto vincere in Italia, è proprio questo».

Nonostante la carica mediatica, anche O’Neill deve fare i conti con problemi importanti. Tre difensori titolari saranno assenti, tra cui Ballard, Bradley e Lewis. Una situazione complicata che, come evidenzia Gabriele Marcotti sul Corriere dello Sport, limita le scelte del ct nordirlandese, soprattutto rispetto alla maggiore profondità della rosa italiana.

Le differenze tra le due squadre emergono anche dal livello dei campionati: pochi giocatori della rosa nordirlandese militano in Premier League e molti arrivano dalle serie inferiori inglesi. Una squadra giovane, con diversi Under 22, ma pronta a giocarsi le sue carte.

O’Neill studia ogni dettaglio, dalla formazione al piano gara, passando per la gestione emotiva. L’Italia resta favorita, ma il messaggio che arriva dall’Irlanda del Nord è chiaro: nessun timore, solo voglia di sorprendere.

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