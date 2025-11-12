Gazzetta dello Sport: “Italia all’attacco”

Nel suo servizio pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, Guglielmo Buccheri, inviato a Firenze, racconta l’attesa dell’Italia in vista del match di domani a Chisinau contro la Moldova.

Mentre da Oslo si attendono notizie da Norvegia-Estonia, che potrebbero riaprire le speranze di qualificazione diretta, Rino Gattuso preferisce concentrarsi sul campo. Come spiega Buccheri sulla Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico sta preparando due versioni della Nazionale: una per aggredire subito la gara in Moldova, l’altra più prudente in vista della sfida decisiva di domenica a San Siro contro i norvegesi di Haaland.

G2, la coppia del Sassuolo torna protagonista

È il momento del ritorno di Gianluca Scamacca, che non vestiva l’azzurro dall’Europeo 2024 e ha giocato solo il 26% dei minuti disponibili in campionato. Gattuso lo vuole al centro dell’attacco e lo ha provato nei due giorni di test a Coverciano.

Accanto a lui ci sarà Giacomo Raspadori, in vantaggio per un posto da titolare: il ct considera il suo talento un’arma imprescindibile. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Scamacca e Raspadori hanno già condiviso la maglia azzurra e quella del Sassuolo nella stagione 2021/22, e insieme furono protagonisti nel successo contro l’Inghilterra a San Siro tre anni fa, quando la rete di Raspadori regalò una vittoria all’Italia di Mancini.

Retegui resta in corsa, Tonali guida la mediana

Gattuso pensa a un tridente offensivo che potrebbe includere anche Mateo Retegui, implacabile sotto porta con cinque gol in quattro partite della nuova gestione. Il ct valuta se chiedergli gli straordinari, schierandolo sia in Moldova che contro la Norvegia.

Nel traffico del centrocampo azzurro, Sandro Tonali sarà il faro, anche se il ct — spiega Buccheri sulla Gazzetta dello Sport — potrebbe gestirne il minutaggio per evitare un’ammonizione che lo escluderebbe dalla semifinale playoff del 26 marzo.

In regia si fa spazio Bryan Cristante, favorito su Ricci, mentre in difesa Gattuso lavora per mantenere solidità senza rinunciare all’aggressività. «La Moldova non va sottovalutata — avrebbe ribadito ai suoi — ma dobbiamo comandare il gioco».

Due Nazionali per un solo obiettivo

La squadra azzurra partirà nel pomeriggio per Chisinau. L’obiettivo è chiaro: vincere e tenere viva la speranza di un pass diretto per i Mondiali, in attesa del verdetto da Oslo.

Come sottolinea Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport, Gattuso ha annotato due piani nella sua agenda: uno per non farsi trovare impreparato domani, l’altro per lasciare a San Siro un segno positivo prima dei playoff. E se da Oslo dovesse arrivare una sorpresa, la strada per l’impresa si riaprirebbe davvero.