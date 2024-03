Italia, Donnarumma: «Adesso due test che diranno tanto della Nazionale»

Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale che questa sera difenderà i pali dell’Italia nel test amichevole contro il Venezuela, si è espresso in vista dei due impegni degli Azzurri.

Di seguito le sue parole:

«Queste due amichevoli potranno dirci tanto, affrontiamo due squadre dure, sudamericane, allarghiamo il nostro bagaglio e bisogna prepararle bene e affrontarle al massimo. Anche se sono amichevoli, sono partite che giocandole bene ci faranno arrivare già pronti alle partite che contano. Tantissimo. La Nazionale ci teneva a venire qui perché ci sono venti milioni di italiani che ci sostengono. Fa piacere il loro affetto, lo dimostreremo cercando di farli divertire. Fa sempre piacere il loro affetto, speriamo ci saranno tanti italiani che ci sosterranno in queste due gare. Io lo conosco già da un po’, è un mio caro amico e ci sentiamo sempre. E’ un esempio per tutti, per tutto lo sport italiano. Siamo orgogliosi di quello che sta facendo e che sta dando all’Italia. Che la sua mentalità e la sua voglia di vincere sia un esempio anche per noi. Siamo molto orgogliosi di lui».