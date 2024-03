Como, ristrutturazione “Sinigaglia”: si accelera. Pronto maxi investimento

Come riporta La Provincia, il Como ha deciso di accelerare in vista della possibile promozione in Serie A ed è pronto ad un maxi investimento, si parla di qualche milione di euro, per adeguare il Sinigaglia.

Il club dovrà agire, probabilmente, sulla capienza come pure sulla sicurezza sia all’esterno che all’interno dello stadio. Tra gli altri oneri in caso di serie A c’è anche quello di dotare l’impianto di un maxi schermo.