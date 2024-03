Venezia, Balata: «Faccio un plauso alla filosofia che anima il progetto del club»

Il Venezia ha organizzato insieme a Deloitte un evento chiamato “Beyond Football: il connubio tra calcio e città” e che durante il quale è intervenuto il presidente della Lega B Mauro Balata.

Di seguito le sue parole:

«Il tema di questo convegno è di estrema attualità e perfettamente in linea coi valori che la Lega B porta avanti e diffonde all’interno del nostro sistema calcistico. Sono temi oggi particolarmente importanti perché stiamo vivendo una fase complessa e delicata nel sistema calcistico italiano, europeo se non addirittura mondiale. Credo che sia estremamente importante parlare di un calcio inclusivo che, attraverso il territorio, accresce la passione e sviluppa dei valori oltre anche ad economia e progettualità. Il progetto del Venezia FC, portato avanti dal Presidente Niederauer, si pone di svolgere un ruolo fondamentale di aggregatore di idee e sviluppo che riguarda non solo la città di Venezia o la regione ma l’Italia intera attraverso il patrimonio culturale, storico e artistico che nel calcio trova una sublimazione. Faccio un plauso a questa iniziativa e alla filosofia che anima il progetto del Venezia FC e vorrei fare un appello a tutti affinché il calcio italiano, ricco di storia, possa continuare a svolgere una funzione primaria all’interno del panorama calcistico internazionale».