Citta della Spezia: “Verde quasi rosanero, Soleri ad un passo dal ritorno e Mateju rinato allo Spezia: che incroci con il Palermo”

L’edizione online del quotidiano “Città della Spezia” si sofferma sulla gara in programma mercoledì tra Spezia e Palermo e lo fa ripercorrendo quelli che sono stati gli incroci di mercato tra le due compagini.

“Lo Spezia-Palermo di mercoledì Daniele Verde avrebbe potuto viverlo con la maglia rosanero. Nel pieno del mercato di gennaio, il 99 dello Spezia era stato corteggiato fortemente dai siciliani, talmente sicuri di riuscire a concludere la trattativa con il club di Via Melara da prenotare le visite mediche per il giocatore, che invece decise di non prendere il volo per la Sicilia e anzi, rinnovare il suo contratto con lo Spezia. Erano le intense ore post derby vinto contro il Pisa, deciso proprio da due magie di Verde, che nel momento di maggiore difficoltà della squadra bianca decise di restare e dare una mano ai compagni e a Luca D’Angelo nella corsa salvezza, rifiutando i tanti soldi messi sul piatto dal club del City Group.

Pochi giorni dopo il percorso opposto venne compiuto da Ales Mateju, il difensore ceco che in Sicilia si trovava ormai fuori posto. Criticato dalla tifoseria e sceso nelle gerarchie dell’allora tecnico Corini, Mateju decise di rimettersi in gioco proprio con la maglia dei liguri, firmando un contratto fino a giugno, che lo legherebbe per un’altra stagione ai bianchi solamente in caso di salvezza. Una scelta forte quella del ventisettenne, ripagata subito dai gradi di titolare immediatamente conquistati in maglia bianca, con cui ha anche realizzato un gol, a Bari. Un percorso, quello Palermo-Spezia, che avrebbe potuto seguire anche Edoardo Soleri, già spezzino cinque anni fa.

Nell’intenso mercato di gennaio le trattative tra lo Spezia e il Palermo avevano coinvolto anche l’attaccante classe ’97, che proprio come Mateju vedeva poco il campo. Accordo di fatto trovato, tanto da far prenotare le visite mediche allo Spezia, che però Soleri non svolse mai. Tutta colpa di quindici minuti in un Palermo-Modena, in cui Soleri subentrò in campo da ormai ceduto e riuscì a realizzare una doppietta che regalò la vittoria ai siciliani. Da lì il giocatore venne tolto dal mercato e lo Spezia chiuse pochi giorni dopo per Diego Falcinelli. Sliding doors, da una parte e dall’altra, per giocatori che cercheranno di essere protagonisti il primo maggio, in una partita che vale tantissimo per entrambe”.