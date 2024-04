Melli: «Cosa deve fare di più questo Parma?»

Nella giornata di mercoledì 1 maggio andrà in scena l’intera 36esima giornata di Serie B. A seconda dei risultati, il Parma potrebbe festeggiare la promozione in Serie A. In vista del prossimo match contro il Bari, Alessandro Melli, ex giocatore dei ducali, ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”:

«In un ambiente positivo, e qui non è mai mancato, emergono tutte le qualità di un gruppo che è stato condotto con saggezza e maestria da Pecchia. Il suo ripetere ‘tutti dentro’, che significa coinvolgere tutta la rosa, si è rivelato azzeccatissimo. Nessuno tira indietro la gamba, nessuno fa muso lungo: tutti sono sulla medesima lunghezza d’onda. Ora si tratta di fare un ultimo sforzo. Vincere a Bari per confermare una superiorità netta. Che cosa deve fare di più questo Parma?».