Ternana, l’ex rosa Luperini: «Stiamo bene, arriveranno anche i miei gol»

L’ex calciatore rosanero Luperini, adesso di proprietà della Ternana, si è espresso ai microfoni di ternananews.it per parlare del campionato dei suoi.

Di seguito le sue parole:

«Da qui a fine campionato arriveranno anche i miei gol. L’umore è alto, siamo veramente contenti e soddisfatti per questa vittoria che è stata importantissima e ci dà una bella spinta per affrontare al meglio queste ultime partite. A Pisa la sconfitta è stata pesante perché non meritavamo assolutamente di perdere per quello che abbiamo dimostrato sul campo, e quindi si, sapevamo che contro il Cosenza era una partita che non potevamo sbagliare, soprattutto sul piano dell’atteggiamento e della voglia di reagire. Fortunatamente è andato tutto bene. Penso che una partita duri 90 minuti, e nell’arco di tutto il match ci sono delle fasi in cui fai meglio o peggio, fasi in cui ti abbassi altre in cui sei te che fai la partita, nell’arco dei 90’ siamo stati più bravi noi a portare il risultato dalla nostra parte. Io sono uno di quelli che preferisce giocare ogni tre giorni quindi sono un caso a parte. La sosta fa bene per tutti, per recuperare, staccare un po’ la spina per ripartire ancora con più carica già dalla prossima, dobbiamo prepararci bene per affrontare la Sampdoria. Stiamo bene, stiamo lavorando nella maniera giusta e questo penso si veda in campo. È stato importante, perché Gaston ti dà delle soluzioni che solo pochi giocatori ti possono dare in questa categoria, forse quasi nessuno. È un giocatore fondamentale, quando si accende illumina tutta la squadra, siamo veramente contenti di lui. Manca solo che la palla entri ma non me ne faccio un problema, sono sereno, i gol li ho sempre fatti, sicuramente arriveranno, sono sicuro di questo».