Ventura: «Palermo squadra competitiva ma c’è qualcosa che non va»

Intervistato da “TuttoB.com” Gian Piero Ventura, ex Ct della Nazionale italiana ed ex Bari ha parlato del campionato di serie B rilasciando le seguenti parole:

«È una lotta apertissima. Il Venezia ha una buona squadra ed è guidato da un allenatore che è stato anche mio collaboratore. La Cremonese ha un tecnico che sa come si vince in B. Mentre il Como ha grandi individualità, oltre a una società importante alle spalle. Vedo un gradino sopra la Cremonese, la cui rosa mi pare superiore alle altre. Che comunque se la giocheranno fino in fondo. Una di queste accompagnerà direttamente il Parma in Serie A, mentre le altre due, a mio avviso, disputeranno la finale playoff. Anche il Palermo è una squadra competitiva, ma il suo campionato è costellato di alti e bassi: c’è qualcosa che non va. Per stare lassù serve continuità, non puoi permetterti così tanti passaggi a vuoto».