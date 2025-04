Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohja punta alla cinquina”

Il miglior modo per archiviare un ko e ripartire nel cuore della volata playoff? Affidarsi a chi, negli ultimi due mesi, ha trascinato il Palermo a suon di gol e prestazioni da categoria superiore. Joel Pohjanpalo, autentico leader dell’attacco rosanero, guiderà la squadra anche nella delicata trasferta di Catanzaro, con l’obiettivo di agganciare in classifica i giallorossi e rilanciare le ambizioni del gruppo di Dionisi.

Secondo quanto ricostruisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, da quando è arrivato in Sicilia il centravanti finlandese ha timbrato il cartellino in tutte le gare giocate, ad eccezione delle sfide con Spezia e Cremonese. Un impatto devastante: 9 gol in poche settimane, un rendimento da bomber di razza che adesso potrebbe essere coronato da un traguardo storico.

Obiettivo cinquina in trasferta

Pohjanpalo ha segnato nelle ultime quattro trasferte consecutive – contro Cosenza, Sampdoria, Salernitana e Bari – e domenica cercherà il pokerissimo al “Ceravolo”. Una striscia che lo avvicina a un club esclusivo: negli ultimi 25 anni, solo Brunori è riuscito a fare altrettanto, o meglio. Il capitano rosanero ha infatti toccato quota otto gare esterne consecutive a segno nel 2021/22 e quattro nella stagione successiva, scrive ancora Arena.

A stupire è anche il raffronto con ex giganti del gol come Toni, Amauri, Cavani, Miccoli, Dybala e Nestorovski: nessuno di loro ha mai superato le tre trasferte di fila a bersaglio. I numeri del tandem Pohjanpalo-Brunori sono invece da sogno, ma i gol, ora più che mai, devono coincidere con risultati. I due centri del finlandese contro Samp e Bari non sono bastati per vincere, e il Palermo ha lasciato punti preziosi lungo il cammino.

Il precedente col Catanzaro e l’occasione del riscatto

La sfida in terra calabrese assume anche un significato personale per l’ex Venezia. Lo ricorda il Giornale di Sicilia: nella scorsa stagione, proprio a Catanzaro, si interruppe una striscia di sei reti consecutive in trasferta che probabilmente compromise la corsa diretta dei lagunari alla promozione. Stavolta, Pohjanpalo vuole scrivere un finale diverso con la maglia rosanero.

Al suo fianco, Dionisi spera in un Palermo compatto, pronto a capitalizzare il lavoro del suo terminale offensivo. Perché ora, più che mai, i gol servono per vincere – e per credere in una rimonta playoff che può ancora dire tanto.