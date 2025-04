Giornale di Sicilia: “Palermo, l’attacco non si ferma: a segno da 17 partite di fila”

Da Catanzaro a Catanzaro, il filo conduttore del Palermo si chiama gol. Un cammino altalenante nei risultati, ma costante nella produzione offensiva: la squadra di Dionisi ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime 17 partite di campionato. Una striscia aperta proprio nella gara d’andata contro il Catanzaro, e che ora trova il suo potenziale punto di rilancio nel ritorno al “Ceravolo”, in un match chiave per il futuro rosanero.

Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’ultima volta che il Palermo è rimasto a secco risale alla trasferta di Carrara, persa per 1-0. Da quel momento, la via del gol è sempre stata trovata: 28 reti totali in 17 giornate, una media superiore a 1,6 gol a partita. Tuttavia, i numeri offensivi non sempre si sono tradotti in punti: 7 vittorie, 7 sconfitte e 3 pareggi, un bilancio che Dionisi ha tutta l’intenzione di migliorare in vista dei playoff, ancora da conquistare.

Il miglioramento della fase realizzativa coincide con l’arrivo di Pohjanpalo, autore di 9 delle 28 reti rosanero in questo arco temporale. Con lui, anche Le Douaron (4 gol) e capitan Brunori (6) hanno contribuito a un trio che ha firmato quasi il 70% del bottino offensivo. Numeri importanti che fotografano il potenziale del Palermo nel reparto avanzato, ma che da soli non bastano: serve concretezza nei momenti chiave.

La trasferta di Catanzaro sarà un nuovo esame. Il Palermo vuole ripartire da ciò che ha di più solido oggi: la capacità di andare in gol. Perché solo così il finale di stagione può davvero cambiare volto.