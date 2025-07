Giornale di Sicilia: “Palermo, Obaretin in pole come vice Ceccaroni”

Il mercato del Palermo ruota ancora attorno a un nodo cruciale: quello dei portieri. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la società rosanero continua a valutare la posizione di Alfred Gomis, attualmente in ritiro con la squadra e in attesa di una decisione definitiva sul proprio futuro.

«Il senegalese sta rispondendo bene, ma ancora la decisione finale non è stata presa», scrive Radicini. Inzaghi gli sta concedendo tempo e spazio per dimostrare di poter essere il titolare del nuovo Palermo, ma ogni scenario resta aperto.

Vice cercasi: Lezzerini in pole, Vasquez sullo sfondo

Nel caso in cui Gomis venga confermato come numero uno, il Palermo dovrà assicurarsi un secondo affidabile. In pole per il ruolo c’è Luca Lezzerini, attualmente svincolato, seguito da vicino anche da Vasquez, altra opzione sul mercato dei parametri zero.

Ma se Inzaghi dovesse scegliere di non affidarsi a Gomis come titolare, allora il club dovrebbe virare su un profilo di maggiore esperienza e spessore per blindare la porta in vista del campionato di Serie B.

Desplanches in uscita, Obaretin idea per la difesa

Intanto, è ormai certa la partenza di Sebastiano Desplanches. Il portiere classe 2003, come scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, andrà via in prestito per accumulare minutaggio e proseguire il suo percorso di crescita.

Sul fronte difensivo, invece, prende quota il nome di Nosa Obaretin. Il calciatore di proprietà del Napoli è il primo nome sul taccuino della dirigenza per il ruolo di vice Ceccaroni. Giovane, duttile e già rodato per il campionato cadetto, Obaretin rappresenta il profilo ideale per completare la batteria difensiva del Palermo.