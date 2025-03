Giornale di Sicilia: “Palermo, emergenza a centrocampo: Dionisi studia le alternative per l’Arechi”

PALERMO – Tra squalifiche e infortuni, Alessio Dionisi è costretto a ridisegnare il suo Palermo in vista della delicata trasferta di domani contro la Salernitana. Le assenze di Verre (squalificato) e Di Francesco (ko fisico) pesano soprattutto sulla costruzione del centrocampo e, di conseguenza, sulle scelte offensive. Una gara fondamentale sia per la classifica che per il futuro della squadra e dello stesso tecnico, che non vuole lasciare nulla al caso.

Due moduli in ballo.

Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le ipotesi tattiche al vaglio sono due: un 3-5-2 classico oppure un più offensivo 3-4-2-1. Nel primo caso, a centrocampo agirebbero Segre, Ranocchia e uno tra Blin e Gomes, con Pierozzi e Lund larghi sulle fasce. Davanti confermata la coppia Brunori-Pohjanpalo, garanzia di copertura e ripartenze rapide.

Nel secondo scenario, Dionisi potrebbe affidarsi a un doppio mediano – Blin e Gomes – con Brunori e Insigne (in vantaggio su Vasic) alle spalle di Pohjanpalo. Questa soluzione, più offensiva ma già vista nelle ultime gare, darebbe maggiore imprevedibilità alla manovra e più linee di passaggio in verticale verso l’area avversaria.

Dubbio Insigne-Vasic.

Il ballottaggio per un posto sulla trequarti è uno dei più aperti. Roberto Insigne, per tecnica e rapidità, potrebbe risultare determinante tra le linee, ma Dionisi sta valutando ogni dettaglio e scioglierà le riserve solo nelle ore precedenti al match.

In difesa, certezze.

Più chiara la situazione in difesa, dove il terzetto Baniya-Magnani-Ceccaroni davanti ad Audero appare confermato.

La sensazione è che Dionisi stia ancora cercando l’assetto migliore in un momento decisivo della stagione. La sfida contro la Salernitana, già vincente all’andata, rappresenta un crocevia: l’obiettivo playoff è ancora alla portata, ma ogni errore potrebbe diventare fatale.