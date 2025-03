Giornale di Sicilia: “Dionisi: «Niente alibi. Vogliamo i play-off»”

PALERMO – “Quel che è stato è stato. Ora serve ritrovare compattezza e non ripetere gli errori che ci sono costati tre punti preziosi”. Alessio Dionisi prova a voltare pagina dopo la beffa subita contro la Cremonese e guarda con decisione alla trasferta di domani contro la Salernitana.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero ha parlato con franchezza nella conferenza prepartita, lasciandosi alle spalle le polemiche delle ultime settimane:

“Sono state due settimane movimentate, ma più fuori che dentro. Io mi identifico con la squadra e ho visto i ragazzi allenarsi bene. Non ho dato peso a ciò che è uscito su di me: Osti ha parlato con me, poi ha riferito. La società parla attraverso i dirigenti, io rispondo per le prestazioni. Siamo sotto le aspettative, è anche responsabilità mia, ma va condivisa. Non voglio alibi, voglio una squadra serena, cosa che finora non sempre siamo riusciti a essere.”

Le parole di Galassi e la voglia di ripartire.

Dionisi ha anche commentato la visita di Galassi a Torretta: “È una persona di spessore, ha saputo toccare le corde giuste. Ora dobbiamo sistemare una classifica che non rispecchia i nostri obiettivi. Serve solo continuare ad allenarsi con intensità, anche se a volte non riusciamo a trasferire in partita ciò che costruiamo in settimana.”

Salernitana e playoff nel mirino.

Sul match dell’Arechi, Dionisi non nasconde le insidie: “Non sarà semplice, all’andata ci hanno battuto e in casa hanno una marcia in più. La Salernitana non merita il penultimo posto, ha valori importanti e subisce pochi gol. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi: oggi siamo fuori dai playoff e vogliamo tornarci. Con la Cremonese abbiamo compromesso la classifica in 15 minuti, segno che serve equilibrio per tutti i 90’.”

I problemi contro la Cremonese e le risposte attese.

Il tecnico torna sugli errori commessi: “Non possiamo adagiarci dopo un buon momento nella partita. Contro la Cremonese è andata così: abbiamo limiti su cui lavorare. Il numero di gol subiti rispetto all’andata è aumentato e questo ci è costato punti. I crampi? Non credo dipendano dal caldo. Audero è stato un caso isolato, Brunori li ha avuti al 92’, due stanno facendo il Ramadan e altri due non soffrono mai di questi problemi. I test atletici confermano che stiamo bene.”

Le scelte e gli assenti.

Sul fronte formazione, Dionisi annuncia l’assenza certa di Di Francesco: “Ha avuto un problema e non sarà con noi.” Anche Nikolaou resta out, mentre Di Mariano è tornato in gruppo e sarà valutato. “Verre squalificato? Giocherà un altro con caratteristiche diverse, ma senza cambiare l’idea di gioco.”

Infine, un passaggio su chi entra a partita in corso: “Mi dispiace se qualcuno non riesce a incidere. Ho giocatori di qualità in panchina, devono saper cambiare il corso della gara. Ma non voglio vedere nessuno abbattersi per un errore. Serve forza mentale.”