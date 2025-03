Corriere dello Sport: “Salernitana-Palermo, le probabili formazioni: dopo Di Francesco, a rischio anche Baniya?”

Allo stadio “Arechi” domani pomeriggio (calcio d’inizio alle 17.15, diretta su Dazn), Salernitana e Palermo si giocano una fetta importante della stagione. I granata cercano disperatamente punti salvezza, mentre i rosanero vogliono dare continuità al nuovo corso Dionisi dopo la tempesta post-Cremonese.

Come riportato dal Corriere dello Sport, entrambi gli allenatori devono fare i conti con assenze pesanti. Roberto Breda deve rinunciare a Lochoshvili, ancora alle prese con i postumi di una contusione alla caviglia, mentre Alessio Dionisi non avrà lo squalificato Verre e ha perso anche Di Francesco per un problema muscolare. In casa Palermo, sulla corsia sinistra torna Lund, mentre sarà Segre a sostituire Verre a centrocampo.

Sul fronte granata, ballottaggio in attacco tra Cerri e Raimondo, con il primo in leggero vantaggio. Verde sarà il riferimento offensivo più avanzato, supportato dal terzetto Zuccon-Amatucci-Soriano a centrocampo. Sulle fasce confermati Ghiglione e Corazza, mentre Bronn rientra dalla squalifica e completa la linea difensiva insieme a Ferrari e Ruggeri davanti a Christensen.

Nel Palermo, Dionisi conferma Audero tra i pali, con la linea a quattro formata da Ceccaroni, Magnani, Baniya (in dubbio, pronto Diakité) e Pierozzi. In mediana la coppia Gomes-Blin, con Segre mezzala. Davanti spazio al tandem Brunori-Pohjanpalo.

Probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport:

SALERNITANA (3-4-2-1):

Christensen; Bronn, Ferrari, Ruggeri; Ghiglione, Amatucci, Zuccon, Corazza; Soriano, Verde; Cerri.

A disposizione: Sepe, Stojanovic, Njoh, Guasone, Gentile, Reine-Adelaide, Caligara, Girelli, Tello, Hrustic, Tongya, Raimondo.

Indisponibili: Lochoshvili.

Diffidati: Amatucci, Ferrari, Lochoshvili.

Allenatore: Breda.

PALERMO (4-3-1-2):

Audero; Pierozzi, Baniya, Magnani, Ceccaroni; Gomes, Blin, Segre; Lund; Brunori, Pohjanpalo.

A disposizione: Desplanches, Di Bartolo, Diakitè, Buttaro, Ranocchia, Vasic, Di Mariano, Insigne, Henry, Le Douaron.

Indisponibili: Gomis, Sirigu, Nikolaou, Di Francesco.

Squalificati: Verre.

Diffidati: Segre, Gomes, Nikolaou.

Allenatore: Dionisi.

Arbitri: Arena di Torre del Greco; assistenti Vigile e Trasciatti; quarto uomo Simone. Al VAR: Piccinini. AVAR: Gualtieri.