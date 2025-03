Primavera, Palermo a casa della capolista: serve un’impresa a Frosinone

PALERMO – Una trasferta da brividi per la Primavera rosanero. Oggi alle 14.30, il Palermo affronta il Frosinone capolista in uno dei match più complicati della stagione. Come evidenzia Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, i ciociari guidano la classifica con 52 punti e arrivano lanciatissimi dopo due vittorie consecutive. I rosanero, attualmente ottavi a quota 32, cercano riscatto dopo il passo falso contro l’Ascoli, sconfitte per 2-1.

Il Frosinone sembra una macchina perfetta, ma la storia racconta un altro equilibrio: nei 21 precedenti, il Palermo ha vinto 12 volte, pareggiato 5 e perso soltanto 4. Numeri che, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, possono dare fiducia ai ragazzi di Del Grosso, anche se servirà ben altro per uscire con un risultato positivo.

Per reggere l’urto contro la formazione più solida del campionato, il Palermo dovrà puntare su intensità, concentrazione e coraggio, elementi fondamentali per sopperire al divario in classifica e provare a sovvertire i pronostici.

Il Frosinone parte nettamente favorito, ma – come ricorda Burgio – “il calcio è imprevedibile”, e la voglia di riscatto dei giovani rosanero sarà l’arma in più per affrontare una delle gare più delicate del girone di ritorno.