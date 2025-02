GdS: “Palermo, rientra Ceccaroni: difesa al completo. Blin torna a centrocampo”

Dopo quattro partite senza vittorie, il Palermo è tornato a conquistare i tre punti battendo il Cosenza per 3-0. Un successo che non solo ha rilanciato i rosanero, ma ha anche riportato un dato importante: la porta inviolata, cosa che non accadeva dal match contro la Juve Stabia del 19 gennaio.

Come evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il risultato certifica l’ottima prova della retroguardia, seppur con qualche difficoltà iniziale, e soprattutto del portiere Emil Audero, autentico protagonista con tre parate decisive.

Audero decisivo, il Palermo ritrova sicurezza

Nelle quattro partite precedenti, la squadra di Dionisi aveva subito sette gol, peggiorando il proprio rendimento difensivo. Contro il Cosenza, invece, il clean sheet ha ridato fiducia e consapevolezza alla squadra.

Un dato ancora più significativo considerando che la difesa era rimaneggiata per le contemporanee assenze di Ceccaroni (squalifica) e Nikolaou (infortunio). Per sopperire alle assenze, Blin, solitamente centrocampista, è stato schierato al centro del terzetto difensivo, affiancato da Magnani e Baniya.

Il contributo di Audero è stato fondamentale: dal 9 febbraio, il portiere italo-indonesiano vanta una percentuale di parate del 73%, seconda solo a Bardi (75%) tra i portieri di Serie B che hanno effettuato almeno dieci interventi nelle ultime tre partite.

Le parate che hanno salvato il Palermo

Premiato dalla Lega B come MVP della 27ª giornata, Audero ha analizzato i suoi tre interventi chiave:

Prima parata: “Nasce da una palla persa, il recupero di posizione è fondamentale per costringere l’avversario a calciare in fretta, chiudendo lo specchio della porta.”

Seconda parata: “La difficoltà sta nella reazione, il tiro era ravvicinato.”

Terza parata: “Con la linea difensiva alta, ho accorciato forte sull’avversario, l’unica opzione era chiudergli più spazio possibile.”

La difesa ritrova stabilità con il ritorno di Ceccaroni

Con il rientro di Ceccaroni, il reparto difensivo sarà nuovamente ridisegnato. L’ex Venezia si riprenderà il suo posto sul centrosinistra, riportando maggiore stabilità. Tuttavia, al di là degli interpreti, il Palermo sembra aver ritrovato parte del suo equilibrio difensivo.

Con un Audero in questa forma, tutto diventa un po’ più semplice.