Gds: “Palermo, da oltre un mese in casa si digiuna. Il Barbera adesso va riconquistato”

Il Palermo ha ritrovato il sorriso con la vittoria sul Cosenza, ma per dare continuità e riconquistare l’entusiasmo del proprio pubblico serve un successo anche tra le mura amiche. Come riportato dal Giornale di Sicilia in un articolo di Salvatore Orifici, la squadra di Dionisi ha un obiettivo chiaro per la sfida contro il Brescia: interrompere un digiuno casalingo che dura da oltre un mese.

L’ultima vittoria al Barbera risale al 19 gennaio

L’ultima volta che il Palermo ha esultato davanti ai propri tifosi risale al 19 gennaio, quando un gol di Le Douaron regalò l’1-0 sulla Juve Stabia. In quel momento, i rosanero centravano la terza vittoria consecutiva al Barbera, dando l’impressione di poter costruire un cammino solido nel girone di ritorno.

Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, la risposta dei tifosi fu immediata: alla successiva gara interna contro il Pisa, sugli spalti si registrarono oltre 21.000 spettatori, un dato che non si vedeva da mesi. Tuttavia, la sconfitta con i toscani e il successivo pareggio contro il Mantova (2-2) hanno raffreddato l’entusiasmo, facendo calare la media presenze dalle iniziali 22.000 a 20.468.

Con il Brescia per riportare entusiasmo

Ora il Palermo ha la necessità di riaccendere la passione del proprio pubblico. Secondo il Giornale di Sicilia, la prevendita per la sfida contro il Brescia non è ancora decollata, segnale che l’andamento altalenante della squadra ha inciso sulla fiducia dei tifosi.

Una vittoria, oltre a rilanciare le ambizioni playoff, sarebbe il modo migliore per ristabilire il legame con il Barbera, trasformandolo nuovamente in un fortino e restituendo fiducia a una piazza che ha voglia di sognare.