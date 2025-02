Brescia Oggi: “Rondinelle a Palermo. Serve un’altra impresa epica sul campo tabù da 60anni”

Il Brescia si prepara alla trasferta di Palermo, una delle più temute del campionato sia per tradizione che per il calore del tifo rosanero. Come riportato da Vincenzo Corbetta su Brescia Oggi, il Barbera non porta fortuna ai biancazzurri, che non vincono in Sicilia dal 1969 in Serie A (3-1) e addirittura dal 1965 in Serie B (2-1).

Eppure, l’ultima sfida giocata nello stadio palermitano è ancora viva nella memoria dei tifosi bresciani: il 2-2 del 19 maggio 2023, una rimonta che ha permesso alla squadra allora guidata da Daniele Gastaldello di giocarsi i play-out e, successivamente, di rimanere in Serie B.

Palermo-Brescia 2023: una notte da batticuore

Quella serata sembrava segnata: davanti a 32.235 tifosi rosanero, il Palermo, allenato dal bresciano Eugenio Corini, aveva la possibilità di centrare i playoff, mentre il Brescia rischiava la retrocessione diretta in Serie C.

L’inizio di gara fu scioccante per i biancazzurri:

4’ – Brunori sblocca il match

41’ – Tutino raddoppia

All’intervallo, il 2-0 per il Palermo sembrava chiudere ogni discorso. Ma nella ripresa accadde l’imponderabile.

La rimonta firmata Ayé e Rodriguez

Al 3’ Ayé accorcia, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Karacic. Il Brescia, però, non si arrende e in tre minuti ribalta la partita:

9’ – Rodriguez insacca su assist di Björkengren

12’ – Cross di Huard, colpo di testa di Ayé, è 2-2

Gli interminabili 10 minuti di recupero concessi dall’arbitro Maresca non cambiarono il risultato. Il Palermo disse addio ai playoff, il Brescia conquistò i playout.

I superstiti della rimonta

Di quella drammatica serata a Palermo, come sottolineato da Brescia Oggi, sono rimasti in rosa cinque giocatori:

Andrenacci (titolare tra i pali)

Cistana (oggi infortunato)

Bisoli

Bianchi

Adorni

Nonostante il fallimento nei playout (0-1 a Cosenza, 1-1 al ritorno poi trasformato in 0-3 per gli incidenti), il Brescia fu riammesso in Serie B il 30 agosto 2023.

Domenica per evitare nuovi rischi

Come sottolineato da Brescia Oggi, la partita di domenica assume un valore enorme per il Brescia, che deve ripetere la prestazione della ripresa del 2023, ma questa volta per 90 minuti, evitando di scivolare nella zona retrocessione. Capitan Bisoli e i reduci di quella notte sanno bene come si fa.