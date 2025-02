Brescia, doppia seduta e dubbi in attacco: Moncini e Borrelli insieme a Palermo?

Prosegue la preparazione del Brescia in vista della trasferta di domenica a Palermo. Come riportato da Brescia Oggi, ieri la squadra ha svolto una doppia seduta al centro sportivo di Torbole Casaglia, con un allenamento atletico al mattino e una sessione tattica nel pomeriggio agli ordini di Rolando Maran.

Situazione infortunati

Ancora a parte i lungodegenti Cistana, Fogliata e Galazzi, mentre anche il giovane difensore Muca, assente nell’ultima gara contro il Südtirol, ha svolto un lavoro differenziato. Per il resto, l’intera rosa ha lavorato regolarmente in vista del match contro il Palermo.

Dubbi in attacco: Moncini e Borrelli insieme?

La principale incertezza riguarda il modulo offensivo. Come evidenziato da Brescia Oggi, Maran potrebbe confermare il 1+2 (una punta con due esterni) oppure optare per il doppio attaccante con un trequartista.

In questo secondo caso, potrebbe toccare alla coppia Borrelli-Moncini, due giocatori raramente schierati insieme in questa stagione a causa di problemi fisici. Entrambi furono protagonisti nella scorsa annata:

Moncini segnò 12 reti (11 in campionato, 1 nei playoff)

Borrelli chiuse con 9 gol

Finora, però, il loro rendimento è stato più contenuto: Moncini ha segnato 4 reti, Borrelli 3.

Se dovesse essere scelta questa soluzione, ci potrebbe essere un turno di riposo per D’Andrea e Nuamah, pronti eventualmente a subentrare a gara in corso.

Oggi nuova seduta di allenamento, con altre valutazioni in vista della difficile trasferta in Sicilia.