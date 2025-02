Gds: “Gol, assist e un tocco di fantasia. Verre è il nuovo faro del Palermo”

La stagione di Valerio Verre sta finalmente entrando nel vivo. Dopo un avvio complicato, tra ritardo di condizione e adattamenti tattici, il numero 26 del Palermo si sta affermando come uno dei trascinatori della squadra. Come evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il suo rendimento è cresciuto esponenzialmente a febbraio, risultando decisivo con gol e assist.

Dionisi ha trovato il suo uomo tra le linee

Verre è l’unico vero trequartista del Palermo e questo lo rende una pedina fondamentale nello scacchiere di Alessio Dionisi. Il tecnico ha progressivamente aumentato il suo minutaggio, trovando in lui il raccordo ideale tra centrocampo e attacco.

La sua qualità nell’ultimo passaggio è emersa chiaramente nelle ultime due vittorie dei rosanero:

Contro il Mantova, ha chiuso un contropiede con un destro all’incrocio.

Contro il Cosenza, ha servito due assist decisivi: il cross per Pierozzi e il lancio in profondità per il 3-0 di Pohjanpalo.

Aspetti da migliorare: continuità e gestione della partita

Nonostante l’impatto positivo, ci sono due aspetti in cui il rendimento di Verre può ancora migliorare:

Autonomia nelle giocate: il numero 26 alterna momenti di brillantezza a fasi in cui fatica a trovare i meccanismi giusti, commettendo qualche errore di troppo. A Cosenza, ad esempio, ha forzato un tiro da centrocampo con Micai fuori dai pali, ignorando un Pohjanpalo in posizione più favorevole.

Gestione disciplinare: con già quattro ammonizioni all’attivo, un altro cartellino gli costerebbe la squalifica. Un’assenza che Dionisi faticherebbe a gestire, vista l’assenza di alternative naturali nel suo ruolo. Ranocchia, come ammesso dallo stesso allenatore, non è ancora pronto per giocare da trequartista, mentre Vasic e Di Francesco hanno caratteristiche differenti.

L’obiettivo: restare in campo fino al 90’

Un altro tabù da sfatare per Verre riguarda la sua gestione nel corso delle partite: non ha mai completato un match, venendo sostituito in tutte e 12 le occasioni in cui è partito titolare. Convincere Dionisi a lasciarlo in campo fino al termine sarà una sfida da vincere nel finale di stagione.

Ad oggi, pensare a un Palermo senza Verre sembra difficile. Ma in un campionato imprevedibile come quello dei rosanero, le certezze possono cambiare rapidamente.