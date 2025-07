Gazzetta di Reggio: “Corona, la Reggiana non molla”

Si complica l’operazione che avrebbe dovuto portare Giacomo Corona dalla Sicilia all’Emilia. Come riportato dalla Gazzetta di Reggio, l’attaccante del Palermo sembrava vicino alla Reggiana, ma le parole di Pippo Inzaghi in conferenza stampa hanno segnato una brusca frenata:

«I giocatori forti li teniamo con noi, senza alcun dubbio. I giovani del Palermo sono forti. Perché dovremmo mandarli altrove? Qui gioca chi mi fornisce le giuste garanzie. Per sognare dobbiamo avere 20 giocatori forti. Parlo di Peda ma anche di Vasic e Corona» ha dichiarato il tecnico rosanero.

Una presa di posizione chiara, che congela l’uscita di Corona almeno fino a gennaio, quando — sottolinea ancora la Gazzetta di Reggio — potrebbe essere lo stesso giocatore a chiedere di andare via per trovare maggiore spazio.

Il ds della Reggiana, Fracchiolla, proverà comunque a far valere gli accordi presi con il collega Osti e con il procuratore del ragazzo, ma la posizione del tecnico Inzaghi appare netta. Intanto, a Reggio Emilia l’emergenza principale è in difesa, con Sampirisi, Meroni e Rozzio fuori causa. Da qui la priorità di chiudere per un difensore centrale mancino.

Chiedi a ChatGPT