Dell’Oglio riparte da Milazzo, la squadra della sua città. L’ex Palermo: «Baldini per me è stato un padre. Brunori? Lo andrò a trovare»

Jacopo Dall’Oglio torna a casa. Il centrocampista ex Palermo ha firmato con il Milazzo e, attraverso un video pubblicato sui canali social del club, ha raccontato il valore simbolico delle maglie più importanti della sua carriera. Su tutte, quella della sua città: «Questa è una maglia che mi responsabilizza a 360°. È la maglia della mia città e la voglio onorare. Non vedo l’ora di indossarla perché non l’ho mai indossata. È un motivo di grande orgoglio per me».

Nel suo racconto, Dall’Oglio ha ricordato anche l’esperienza a Palermo: «Quella maglia per me ha un significato importante. È venuto a mancare mio padre e dal cielo secondo me ci ha dato una spinta, una carica in più. Ringrazio sempre il mister Baldini perché per me è stato un padre quell’anno e lo è tuttora».

Un passaggio emozionato anche sul legame con Brunori: «Spero di andare presto a trovarlo, mi invitano sempre allo stadio ma tra una cosa e un’altra non riesco mai. Quest’anno cercherò di vedere qualche ex compagno di squadra, come Matteo, che fa il capitano».

Per Dall’Oglio si apre ora una nuova avventura con la maglia del Milazzo in Serie D: una scelta di cuore, per chiudere il cerchio là dove tutto era iniziato.