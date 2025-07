Tmw: “Bani saluta il Genoa”

Ultime ore in rossoblù per Mattia Bani. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il difensore centrale del Genoa è pronto a diventare un nuovo calciatore del Palermo.

Il centrale toscano, classe 1993, ha deciso di accettare la proposta del club di viale del Fante, guidato da Pippo Inzaghi, nonostante il forte legame con l’ambiente genoano dove ha trascorso quattro anni e mezzo in prima squadra, dopo essere cresciuto nel vivaio rossoblù.

Nelle prossime ore, Bani verrà ufficialmente annunciato dal Palermo, con cui firmerà un contratto triennale. Un rinforzo di grande esperienza per il pacchetto arretrato rosanero.