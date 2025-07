Palermo, nel pomeriggio si lavora sulla tattica: Vasic decisivo nella partitella

Decimo giorno di ritiro per il Palermo, che nel pomeriggio è tornato in campo per una seduta incentrata sulla tattica sotto lo sguardo attento di mister Inzaghi.

L’allenamento ha preso il via con la consueta fase di attivazione, svolta in due gruppi con i classici torelli, prima a ritmo normale, poi ad alta intensità. In questa fase si è rivisto in campo Brunori, mentre è rimasto ancora a riposo Magnani, così come Lund, assente per gestione dei carichi di lavoro.

Successivamente, Inzaghi ha disposto due formazioni in campo, lavorando in modo specifico sul modulo 3-5-2, lo stesso provato nell’amichevole contro il Paradiso. Il focus è stato rivolto soprattutto alla fase difensiva, con attenzione agli scivolamenti durante il possesso avversario e alla riaggressione immediata, un principio tattico che il tecnico sta trasmettendo alla squadra fin dal primo giorno di ritiro.

A seguire, spazio alla partitella a metà campo giocata 9 contro 9. La squadra in rosa si è schierata con:

Gomis in porta; Diakité, Nicolosi e Ceccaroni in difesa; a centrocampo Gomes, Ranocchia e Vasic, in attacco Le Douaron e Corona.

In maglia arancio invece: Di Bartolo in porta; Pierozzi, Peda, Avena in difesa; Segre, Blin e Di Francesco in mediana; Brunori e Pohjanpalo in attacco.

Grande protagonista della sfida è stato Vasic, autore di una doppietta che ha deciso la gara in favore della squadra in rosa per 2-0. Da segnalare il bellissimo assist di Gomes per uno dei due gol. A fine seduta, consueta esultanza collettiva e foto di rito.

