Gazzetta dello Sport: “Serie B, Spezia e Padova. Caos panchine”

Situazione delicata in casa Spezia, dove la posizione di Donadoni appare sempre più in bilico. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra è in caduta libera e la società sta valutando seriamente l’esonero dell’allenatore. Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenamento previsto per ieri mattina è stato annullato, segnale evidente di tensioni interne e riflessioni in corso.

Sempre la Gazzetta dello Sport riferisce di lunghe riunioni andate in scena nelle ultime ore, anche in collegamento con la proprietà negli Stati Uniti, per decidere il futuro della guida tecnica. La sensazione, sottolineata ancora dalla Gazzetta dello Sport, è che si vada verso una svolta imminente, con il possibile ritorno di D’Angelo in panchina.





Parallelamente, resta aperta anche la questione in casa Padova dopo l’esonero di Andreoletti, deciso nella giornata di sabato. La società veneta, come riporta la Gazzetta dello Sport, non ha ancora ufficializzato il nome del sostituto, nonostante un primo candidato ben individuato.

Il profilo principale resta quello di Guido Pagliuca, già esonerato a inizio stagione dall’Empoli. Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe preso ulteriore tempo dopo l’intesa raggiunta nei giorni scorsi, rallentando così la chiusura dell’operazione.

Per questo motivo, il Padova sta iniziando a valutare alternative concrete. Tra i nomi in lista, evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, quello di Breda appare in pole, seguito da Maran e Semplici, tutti profili di esperienza per dare una scossa immediata alla squadra.