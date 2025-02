Gardini: «Il Palermo è un marchio mondiale. L’amore per i colori rosanero è radicato»

In una lunga intervista rilasciata a “Radio Serie A con Rds”, Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’importanza della piazza rosanero:

«Noi abbiamo la fortuna di avere un marchio mondiale. Abbiamo presentato la prima maglia a New York. Non per mancare di rispetto al nostro territorio che rimane basilare perché è il patrimonio reale ma per dare un’opportunità a tutti i palermitani nel mondo che ci sono. Hanno partecipato 500 persone all’evento e vedere questa gente così felice dimostra come tu debba essere aperto a tutte queste opportunità. Il Palermo è facilitato perché oltre a essere la quinta città d’Italia ha tutta una serie di tifosi in giro per il mondo. Ci sono state due persone nel Centro America che hanno comprato due cappellini nostri che costavano 12€ e ne ha spesi 75 per la spedizione. L’amore per la squadra è talmente radicato e queste sono cose che ti danno la possibilità di trasferire correttamente quelli che sono i messaggi di inclusione, di sostenibilità e di attività che fino a qualche anno fa erano assolutamente impensabili».

Gardini: «I tifosi sono la base delle società di calcio, senza loro non c’è niente»