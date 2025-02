Gardini: «I tifosi sono la base delle società di calcio, senza loro non c’è niente»

L’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, ha rilasciato una lunga intervista a Marco Bellinazzo ai microfoni di “Radio Serie A con Rds”. Di seguito il suo intervento sui possibili interventi futuri che serviranno per garantire un prodotto calcistico ancora più competitivo:

«È un argomento di talmente alto livello che è difficile trovare soluzioni. È chiaro che non si può non tener conto del mondo dove va a finire, quindi si troveranno le soluzioni migliori per garantire la competitività, per garantire lo spettacolo, per garantire la qualità la qualità del lavoro. Bisognerebbe chiedersi perché il calcio in senso assoluto sta attirando tutti questi investitori in maniera così significativa. Vuol dire che è un prodotto che ha una sua valenza e quindi deve essere sviluppato ancora di più. Siccome stiamo parlando di gruppi di investitori, non stiamo parlando di magnati o di mecenati, ciò sta a significare che c’è una visione da parte di chi ci lavora che vede nel prodotto uno sviluppo molto importante ed è lì che dobbiamo essere bravi ad agganciarci e a capire dove possiamo, come possiamo migliorare, come possiamo renderlo ancora più appetibile, come possiamo renderlo ancora più competitivo, come possiamo renderlo ancora più televisivo. Come possiamo ancora avere maggiore interazione con i nostri tifosi che rimangono la base delle società di calcio. Perché senza tifosi non c’è niente. I tifosi sono la base, i tifosi vogliono vincere. Tutto il resto lo puoi fare, ma è sempre secondario. Noi lo sappiamo benissimo ma comunque la domanda principale perché tutti questi sono interessati perché evidentemente ci vedono non tanto un ritorno economico ma la possibilità di aprire fronti imprenditoriali ancora più ampi».

