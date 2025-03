Frosinone-Mantova, Bianco: «Questa squadra ha un coraggio unico»

Il Frosinone ritrova il sorriso e conquista tre punti fondamentali contro il Mantova, nel primo successo del 2025 sotto la guida di Paolo Bianco. Una vittoria di carattere, arrivata con determinazione, come sottolineato dallo stesso tecnico in conferenza stampa.

«Faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché quando si vincono partite così significa che si ha carattere. Questa squadra ha qualità e deve avere il coraggio di tenere il possesso palla. So che quando la vittoria si avvicina può subentrare la paura, ma dobbiamo essere più forti di tutto e tutti».

Bianco ha poi elogiato l’esperienza di Lucioni, fondamentale per il gruppo:

«In una squadra con tanti giovani, avere giocatori come Lucioni e Partipilo è un vantaggio enorme. Senza Lucioni oggi forse non avremmo vinto. È un allenatore in campo, era importantissimo averlo soprattutto dopo l’uscita di Bohinen».

Riguardo il suo arrivo a Frosinone e il cambio di mentalità della squadra, Bianco ha spiegato:

«Sono qui da dieci giorni e ho notato una partecipazione straordinaria da parte di tutti. Più di me, questa salvezza la vogliono i ragazzi che lavorano dietro le quinte. Mi sento quasi in imbarazzo quando mi vedono come il salvatore della patria, perché non lo sono».

Infine, un pensiero ai tifosi, il cui supporto sarà decisivo per il finale di stagione:

«I tifosi devono starci vicini, perché se raggiungeremo l’obiettivo sarà merito di tutti, compresi loro».