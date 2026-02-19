Escl. Ds Sudtirol: «Sabato non partiamo battuti. Corona? Potevamo essere una soluzione per lui»

Giorgio Elia Febbraio 19, 2026
bravo-sudtirol-gpo

«Un risultato contro squadre come Palermo, Monza, Frosinone e Venezia, senza nulla togliere alle altre, può essere il frutto della combinazione di due fattori: la giornata perfetta da parte nostra e quella poco felice dell’avversario di turno. In caso contrario, è difficile pensare di poter uscire imbattuti da Palermo. Siamo una squadra che deve salvarsi e ogni domenica viviamo con la paura di affrontare qualcuno che possa farci perdere punti. Andremo a Palermo con l’intento di non tornare a mani vuote, ma quella di sabato è senza dubbio una partita proibita».

Questa l’analisi ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com del direttore sportivo del Südtirol, Paolo Bravo, in vista dell’impegno di campionato contro il Palermo.

Siete a ridosso della zona play-off. Può rappresentare un sogno da coltivare?

«Ho una lettura diversa della situazione. Arriviamo a Palermo con otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Questo è l’unico nostro pensiero. La posizione è sicuramente importante, ma non ci mette al riparo, considerato il grande equilibrio che regna in Serie B. Viviamo con la consapevolezza che dobbiamo raggiungere il prima possibile la salvezza».

Avete vinto due delle ultime tre trasferte disputate a Palermo. Quali aspetti di quei due successi dovrete ripetere per provare a confermarvi?

«Parliamo di partite e situazioni diverse. Il primo anno, con Bisoli, trovammo un Palermo in una condizione di forma non ideale e fummo anche fortunati. La vittoria dello scorso anno è stata, delle due, quella più meritata. Nel successo ottenuto dal Palermo nei minuti finali nel 2023, forse avremmo meritato qualcosa in più. Ogni stagione ha un film diverso e quest’anno il Palermo è una squadra che lascia poche speranze ai propri avversari. Ciò non significa che partiamo battuti».

A Palermo incrocerà Corona, giocatore sondato nel mercato invernale. Rappresenta un rammarico?

«È un giocatore che ha bisogno di un percorso di crescita e su di lui avevamo fatto delle valutazioni. In tal senso, avremmo potuto rappresentare per lui una soluzione. Detto questo, siamo contenti dei ragazzi che abbiamo preso. Il mercato di gennaio spesso non stravolge le squadre e finisce magari per restituirti qualche effettivo sul quale non hai potuto contare nella prima parte della stagione».

Il presidente Comper ha posto anche l’accento sull’arrivo di Verdi. Quanto tempo ha impiegato a convincerlo a sposare il vostro progetto?

«Devo dire che il tempo è stato breve. Diventi appetibile nel momento in cui c’è bisogno di questo genere di giocatori. Il bisogno di Verdi di rimettersi in discussione, di tornare a giocare e rivivere uno spogliatoio, ci ha portato a essere, per così dire, appetibili. In caso contrario, le speranze sarebbero state ridotte a zero».

Escl. Pres. Südtirol: «A Palermo non metteremo il pullman davanti alla porta. Pohjanpalo toglie il sonno»

Sabato affronterete Pohjanpalo. È l’attaccante più forte della Serie B?

«Credo che questo sia indiscusso. Ciò che mi piace di Pohjanpalo è la sua forte ambizione e la capacità di rimanere sempre concentrato, oltre alle qualità che può vantare. Non lo vedo mai rimproverare un compagno o abbattersi. Sono tutti aspetti positivi di questo ragazzo che mi hanno sempre colpito. Dobbiamo solo sperare che sabato viva una giornata poco felice».

Altre notizie

del grosso

Palermo, setttore giovanile e femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 212236

Entella, Tirelli: «Contro il Palermo non meritavamo la sconfitta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
palermo monza 0-3 (79) palumbo ranocchia peda

Re Mida e il Professore: il nuovo volto del centrocampo rosanero

Angelo Giambona Febbraio 18, 2026
palermo modena 1-1 (58) tifosi

Palermo-Sudtirol: promo speciale per i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file1 - 2026-02-18T151047.592

Dopo Desplanches, il Pescara perde anche Caligara: salterà il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo, seduta mattutina verso il Sudtirol: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file2 - 2026-02-18T143016.249

Pierozzi: «A Palermo calore incredibile. Cucina? Mi piace la pasta con le sarde»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file3 - 2026-02-18T143025.457

Pierozzi: «Vasic come un fratello per me»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file1 - 2026-02-18T141117.637

Pierozzi: «Che orgoglio indossare la maglia del Palermo. Con mio fratello Edoardo un legame unico»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 091338

Pescara, lacrime Desplanches: stagione finita per il portiere di proprietà del Palermo, arriva Sepe

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
aglietti

Aglietti: «In A Venezia e Monza. Ai playoff il Palermo può avere qualcosa in più delle altre»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
castori

Corriere dell’Alto Adige: “La svolta Südtirol. Numeri in crescita tra possesso e qualità”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

bravo-sudtirol-gpo

Escl. Ds Sudtirol: «Sabato non partiamo battuti. Corona? Potevamo essere una soluzione per lui»

Giorgio Elia Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-18 230257

Champions League: l’Inter perde 3-1 contro il Bodo Glimt, pari tra Atletico Madrid e Club Brugge. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 224609

Serie A: a “San Siro” termina 1-1 tra Milan e Como. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 222646

Serie C girone C: il Catania batte 4-0 il Trapani e va a -5 dalla vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
del grosso

Palermo, setttore giovanile e femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026