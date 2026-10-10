Empoli-Palermo LIVE, la capolista torna in campo: risultato in diretta e cronaca minuto per minuto

Angelo Giambona Ottobre 10, 2026
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Torna in campo il Palermo dopo la sosta per le nazionali. I rosanero sono impegnati nella 6a giornata del campionato di Serie B 2026-27 in casa dell’Empoli. Gli uomini di Inzaghi arrivano ancora imbattuti a questa gara importante e vogliono per confermarsi in testa alla classifica.

 

IL TABELLINO


EMPOLI: 12 Seghetti, 6 Romagnoli, 8 Magnino (C), 10 Saporiti, 15 Ceesay, 23 Bandinelli, 25 Curto, 33 Cauz, 39 Biondini, 77 Popov, 91 Corrado.

Allenatore: Matteo Andreoletti.

A disposizione: 1 Perisan, 13 Filippis, 5 Degli Innocenti, 11 Shpendi, 16 Meznar, 28 Indragoli, 35 Egan, 36 Bembnista, 44 Deli, 57 Belardinelli, 98 Zedadka.

PALERMO: 14 Fortin, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Vavassori, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: 1 Perin, 12 Nespola, 6 Gomes, 11 Gyasi, 23 Hernani, 24 Estevez, 27 Pierozzi, 29 Peda, 33 Bozzolan, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.

Arbitro: Marinelli (Tivoli)

Primo assistente: Ceolin (Treviso)

Secondo assistente: Laghezza (Mestre)

Quarto ufficiale: Mazzoni (Prato)

VAR: Maggioni (Lecco)

AVAR: Rapuano (Rimini)

MARCATORI:

AMMONITI:

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