Empoli-Palermo LIVE, la capolista torna in campo: risultato in diretta e cronaca minuto per minuto
Torna in campo il Palermo dopo la sosta per le nazionali. I rosanero sono impegnati nella 6a giornata del campionato di Serie B 2026-27 in casa dell’Empoli. Gli uomini di Inzaghi arrivano ancora imbattuti a questa gara importante e vogliono per confermarsi in testa alla classifica.
IL TABELLINO
EMPOLI: 12 Seghetti, 6 Romagnoli, 8 Magnino (C), 10 Saporiti, 15 Ceesay, 23 Bandinelli, 25 Curto, 33 Cauz, 39 Biondini, 77 Popov, 91 Corrado.
Allenatore: Matteo Andreoletti.
A disposizione: 1 Perisan, 13 Filippis, 5 Degli Innocenti, 11 Shpendi, 16 Meznar, 28 Indragoli, 35 Egan, 36 Bembnista, 44 Deli, 57 Belardinelli, 98 Zedadka.
PALERMO: 14 Fortin, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Vavassori, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
A disposizione: 1 Perin, 12 Nespola, 6 Gomes, 11 Gyasi, 23 Hernani, 24 Estevez, 27 Pierozzi, 29 Peda, 33 Bozzolan, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.
Arbitro: Marinelli (Tivoli)
Primo assistente: Ceolin (Treviso)
Secondo assistente: Laghezza (Mestre)
Quarto ufficiale: Mazzoni (Prato)
VAR: Maggioni (Lecco)
AVAR: Rapuano (Rimini)
MARCATORI:
AMMONITI: