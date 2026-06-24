Di Marzio: “Palermo: dopo Hernani arriva anche Estevez, trattativa in chiusura”

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Nahuel-Estevez-parma

 

Il Palermo accelera sul mercato e prepara un doppio colpo di grande interesse per rinforzare il centrocampo. Dopo l’arrivo ormai definito di Hernani, il club rosanero è vicino a chiudere anche per Nahuel Estevez.

A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che attraverso i suoi canali ha sottolineato come la trattativa per il centrocampista argentino sia in fase avanzata. Estevez, reduce dall’esperienza con il Parma Calcio 1913, rappresenterebbe un innesto di qualità, dinamismo ed esperienza per la mediana siciliana.


Il Palermo continua quindi a muoversi con decisione, lanciando segnali chiari sulle proprie ambizioni stagionali. La società vuole costruire una rosa competitiva, capace di recitare un ruolo da protagonista nel campionato. L’eventuale arrivo di Estevez confermerebbe ulteriormente la volontà del club di alzare il livello tecnico della squadra.

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