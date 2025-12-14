Di Marzio: “Mantova, Modesto sempre più vicino alla panchina”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Mantova è pronto a cambiare guida tecnica dopo un periodo di risultati deludenti. Il terzo posto in classifica con 14 punti, a più quattro dal Pescara ultimo, ha spinto la società biancorossa ad avviare profonde riflessioni sul futuro della panchina.

L’avventura di Davide Possanzini al timone del Mantova è infatti arrivata ai titoli di coda: manca soltanto l’annuncio ufficiale dell’esonero, ma la decisione appare ormai definita. La dirigenza, intenzionata a invertire il trend e dare una nuova scossa all’ambiente, si è già mossa per individuare il possibile sostituto.

Il nome in pole, sempre secondo Di Marzio, è quello di Francesco Modesto. I contatti tra le parti sono ben avviati e l’accordo potrebbe essere raggiunto nella giornata di lunedì 15 dicembre, aprendo così un nuovo capitolo per il futuro del Mantova.