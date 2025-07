Di Marzio: “L’Avellino vuole Insigne”

L’Avellino è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il club biancoverde è arrivato allo scambio dei documenti con la Virtus Verona per il doppio colpo Daffara e Kumi.

Ma non è tutto: la dirigenza irpina starebbe provando a piazzare un colpo ad effetto, puntando Roberto Insigne, esterno offensivo attualmente in forza al Palermo. L’operazione si preannuncia complessa, ma l’interesse dell’Avellino è concreto e potrebbe diventare una delle trattative più calde dei prossimi giorni.