Cosenza, continua la protesta dei tifosi: proiettata su un grattacielo la scritta “Guarascio vattene”

Prosegua la contestazione dei tifosi del Cosenza verso Eugenio Guarascio. Il presidente dei calabresi, negli scorsi giorni, ha aperto alla possibilità di vendere il club in caso ricevesse offerte importanti, complice anche un rapporto ormai degenerato con la tifoseria. I sostenitori rossoblù, intanto, manifestano il disappunto verso il numero uno del Cosenza in un modo diverso rispetto ai soliti cori e striscioni. Come si nota nel seguente video, in un grattacielo è stata proiettata una scritta LED che a caratteri cubitali recitava: “Guarascio Vattene”:

