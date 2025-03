Corriere dello Sport: “Salernitana-Palermo, Dionisi valuta come ridisegnare la trequarti. Le probabili formazioni”

Sfida delicata all’Arechi, dove la Salernitana di Roberto Breda ospita un Palermo alla ricerca di continuità. Entrambe le squadre sono chiamate a una prova di maturità: i granata devono rilanciarsi per sperare nella salvezza, mentre i rosanero, reduci da un andamento altalenante, hanno bisogno di punti per rimanere agganciati alla zona playoff. Come riportato da Il Corriere dello Sport, i due allenatori arrivano alla sfida con alcuni dubbi di formazione e variabili tattiche ancora da sciogliere.

SALERNITANA – Breda ritrova Bronn, ma rischia di perdere Lochoshvili, ancora a parte anche ieri per un problema alla caviglia rimediato in Nazionale. In caso di forfait, spazio a Ruggeri sul centrodestra della difesa con Bronn dirottato sul centrosinistra. In attacco è ballottaggio aperto tra Cerri e Raimondo, con Verde sicuro del posto alle spalle della punta.

Probabile formazione (3-5-1-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Bronn; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza; Verde; Cerri.

A disposizione: Sepe, Stojanovic, Guasone, Njoh, Girelli, Reine-Adelaide, Caligara, Tello, Tongya, Hrustic, Raimondo, Wlodarczyk.

Allenatore: Breda.

PALERMO – Dionisi deve fare a meno dello squalificato Verre e sta valutando come ridisegnare la trequarti. Possibili soluzioni sono Insigne o Vasic nel 3-4-2-1, ma resta aperta anche l’ipotesi 3-5-2 con Segre mezzala e un assetto più equilibrato.

Probabile formazione (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Di Francesco; Insigne, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Diakité, Buttaro, Lund, Di Mariano, Segre, Ranocchia, Vasic, Le Douaron, Henry.

Allenatore: Dionisi.