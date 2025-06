Corriere dello Sport: “Como-Morata, tutte le trattative del giorno in Serie A”

Dal Chelsea al lago di Como, passando per una carriera costellata di successi. Cesc Fabregas e Alvaro Morata si preparano a ritrovarsi fianco a fianco, stavolta nella nuova avventura italiana dell’attaccante spagnolo. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, nelle scorse ore sono stati compiuti importanti passi avanti nella trattativa che potrebbe portare Morata a vestire la maglia del Como. Il club lombardo e l’entourage dell’attaccante hanno raggiunto una bozza d’intesa, mentre si lavora alla risoluzione anticipata del prestito che lega il calciatore al Galatasaray, tramite il Milan.

Secondo quanto riferito ancora da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’accordo tra i turchi e il Milan prevedeva un riscatto a 8 milioni di euro entro gennaio 2026, o 9 in caso di proroga a giugno. Ma la spinta decisiva sarebbe arrivata proprio da Fabregas, oggi alla guida tecnica del Como, che ha individuato in Morata il bomber ideale per alzare l’asticella e puntare all’Europa League nella prossima stagione.

Non è tutto: Como resta attivissimo sul mercato e, come riporta ancora il Corriere dello Sport a firma di Eleonora Trotta, si registrano contatti anche per il giovane Jesus Rodriguez (19) del Real Betis e per l’esterno offensivo del Benfica, Andreas Schjelderup (21). Sul taccuino anche Jayden Addai (19) dell’AZ Alkmaar.

Torino, Baroni vuole i suoi fedelissimi. Lecce, chiuso l’affare Camarda

Dal Como a Torino, dove il tecnico Marco Baroni sta delineando le strategie per rinforzare la rosa granata. Sempre secondo quanto rivelato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, tra i nomi indicati spiccano i fedelissimi Ngonge (25) e Folorunsho (27), quest’ultimo non riscattato dalla Fiorentina. Per la porta piacciono Caprile (23, Cagliari) e Falcone (30, Lecce), con il club pugliese pronto a lasciarlo partire in caso di offerta importante. Si muove qualcosa anche per Kotarski (25, Paok), accostato di recente al Torino.

In casa Sassuolo, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali segue Daniele Rugani (30) per la difesa e Pasquale Mazzocchi (29, Napoli) per le fasce.

Cremonese, Nicola chiede garanzie. Pogba al Monaco, è ufficiale

In casa Cremonese, l’arrivo di Davide Nicola ha portato con sé una richiesta chiara: garanzie tecniche e mercato solido, come spiegato da Eleonora Trotta nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport. Il tecnico vuole chiarezza e ambizioni, mentre si attende la definizione delle prossime mosse.

Infine, una notizia dall’estero: è ufficiale il passaggio di Paul Pogba (32) al Monaco. Il centrocampista francese ha sottoscritto un contratto biennale, chiudendo il capitolo juventino.