Catanzaro-Palermo, Le Douaron esulta dopo la vittoria

Vittoria importantissima del Palermo in chiave playoff. I rosanero di Dionisi hanno sbancato il “Ceravolo” con un netto 1-3 che gli permette di agganciare proprio gli uomini di Caserta e raggiungere il 6^ posto in classifica. Da registrare anche l’importante gol di Jeremy Le Douaron, che sul finale di gara mette dentro la rete dell’1-3 che ha chiuso i giochi. Proprio l’attaccante francese ha voluto festeggiare sui social i tre punti ottenuti. In alto la foto.

