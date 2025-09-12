Catanzaro, Aquilani: «La sosta ci ha dato energie, ma contro la Carrarese servirà una gara seria»

Alla vigilia della sfida casalinga contro la Carrarese, valida per la 4ª giornata di Serie B, Alberto Aquilani ha presentato la partita in conferenza stampa al Poligiovino.

«La pausa ci ha consentito di inserire i nuovi, ha permesso a qualcuno di ricaricare le batterie e ad altri di caricarle. Abbiamo messo benzina e consolidato i concetti del nostro percorso di apprendimento» ha spiegato il tecnico giallorosso.

Sul fronte infortuni, Aquilani ha chiarito: «Di Francesco è l’unico indisponibile, mentre Oudin ha bisogno di tempo. È un giocatore che incarna qualità superiori e può innalzare il livello della squadra. Buglio invece è abile e arruolabile e potrebbe avere una chance già contro la Carrarese».

Il tecnico ha parlato anche della concorrenza interna: «Ho ragazzi che mi creano dubbi nelle scelte, ma dipende tutto dal loro impegno. Qualcuno dovrà restare fuori, ma sapeva a cosa andava incontro. Solo allenandosi bene si può guadagnare spazio. Questa competizione genera crescita e porta tutti sullo stesso livello».

Sui rinnovi di Petriccione, Pigliacelli e Iemmello, Aquilani si è detto soddisfatto: «Sono uomini cardine dentro e fuori dal campo. Mi auguro che la fiducia del club verso di loro sia un segnale per tutti gli altri. Iemmello non è più solo un giocatore d’area, ama partecipare al gioco. Per questo era importante avere un altro attaccante come Pandolfi, che può tranquillamente giocare insieme a lui».

Infine, un focus sull’avversario: «Noi abbiamo raccolto due punti importanti con dinamiche diverse, ma la Carrarese è in salute. Viene da due ottimi risultati, la vittoria di La Spezia e il pari col Padova, ed è una squadra ben allenata. Per fare risultato servirà una gara seria da parte nostra».