Camarda tentato dal Lecce. Tutte le trattative del giorno in Serie A

Giornata chiave sul fronte Camarda. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Lecce ha intensificato i contatti per il giovane attaccante del Milan, classe 2008, reduce dal rinnovo di contratto e destinato a una prima esperienza in prestito tra i professionisti.

Pantaleo Corvino, grande estimatore del talento rossonero, ha avviato un colloquio diretto con gli agenti del giocatore. Secondo quanto scrive ancora Trotta sul Corriere dello Sport, Camarda sarebbe affascinato dall’idea di essere allenato da Di Francesco e di trovare continuità proprio in Salento.

La concorrenza non manca: Spezia e Carrarese hanno mostrato interesse, ma – come sottolinea Trotta sul Corriere dello Sport – il pressing del Lecce, sostenuto dagli ottimi rapporti con il Milan (vedi l’operazione Colombo nel 2022), potrebbe risultare decisivo.

Krstovic verso il Leeds: 23 milioni sul piatto, Carlos in pole per sostituirlo

Nel frattempo, il Lecce ha raggiunto un’intesa di massima con il Leeds per la cessione di Krstovic. Secondo Trotta sul Corriere dello Sport, l’offerta si aggira attorno ai 23 milioni di euro. Il montenegrino, però, vorrebbe restare in Italia, mentre gli inglesi sono pronti a rilanciare pur di strappare il sì definitivo.

Per sostituirlo, Corvino ha messo nel mirino Carlos, centravanti del Basilea già seguito dal Cagliari un anno fa. Il profilo piace per caratteristiche e costi accessibili.

Bijol firma col Leeds, Bertola all’Udinese: è tempo di movimenti in difesa

L’Udinese ha ufficializzato la cessione di Bijol al Leeds per 22 milioni. Il centrale sloveno ha firmato fino al 2030: «È una grande sfida per me e per il club», ha dichiarato. Sempre secondo Trotta sul Corriere dello Sport, Bertola ha svolto le visite mediche a Villa Stuart prima della firma con i friulani, che lo hanno ingaggiato a parametro zero.

Inoltre, sono stati rinnovati i contratti di Nani e Inler fino al 2026. «Una scelta nel segno del lavoro e della visione condivisa», ha scritto la società in una nota.

Sassuolo su Rugani, Atalanta su Kostic e Sulemana

Il Sassuolo è in trattativa con la Juventus per Rugani. Il centrale ha ricevuto anche proposte dalla Premier League e valuterà a breve il proprio futuro.

Come riporta ancora Trotta sul Corriere dello Sport, l’Atalanta segue con attenzione Kostic e ha intensificato i contatti per Sulemana, già allenato da Juric al Southampton.

Nicola più vicino alla Cremonese, Pogba riparte dalla Francia

Capitolo panchine: la Cremonese ha migliorato l’offerta a Nicola, prima scelta per il dopo Stroppa. I dialoghi proseguono da settimane e si avvicina l’accordo.

Infine, due notizie di mercato internazionale: Bondo, centrocampista del Milan, è finito nei radar del Torino e di diversi club di Ligue 1 e Premier. E Pogba ha trovato un’intesa con il Monaco: biennale per rilanciarsi dopo l’addio alla Juventus.