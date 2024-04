Breda presenta Ternana-Modena: «Abbiamo tanta voglia di fare bene»

Il tecnico della Ternana, Breda, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Modena:

«Vedo una Ternana con tanta voglia di fare bene, con la consapevolezza che i particolari fanno la differenza. Ci aspetta una squadra che ha dei valori, anche se non sta attraversando un grande momento. Pyythia si è allenato e sta bene, mentre Sgarbi si è fatto male e N’Guessan non lo abbiamo mai avuto a disposizione. Dobbiamo lavorare e cercare alternative, sapendo che mancano sette partite e il tempo non è tanto. Ai box ci sono poi anche Zuberek e Viviani, che si sta però allenando con il gruppo. Se rispetto a Genova dovete aspettarvi variazioni? Può darsi. Modena? È una squadra costruita per fare un campionato importante. Nell’ultimo periodo sta tirando il fiato, non è molto lontana da noi. Dobbiamo provare ad avvicinarci e avvicinarli. In questo momento non puoi dire che con qualcuno è più facile e con altri no».