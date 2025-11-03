Beppe Accardi: «Il Palermo ha le carte in regola per giocarsela fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2025

In un’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Beppe Accardi ha commentato diversi temi di attualità calcistica, soffermandosi in particolare sulla situazione della Fiorentina e sul grande momento del Palermo.

«La Fiorentina? Le annate storte capitano, è iniziata male e potrebbe finire peggio», ha dichiarato Accardi ad Alaimo su TuttoMercatoWeb.com. Secondo l’operatore di mercato, i viola devono ritrovare unità e compattezza: «C’è bisogno di guardarsi in faccia, ritrovarsi, non perdere la testa e creare gruppo. A tirarsi fuori da questa situazione devono essere i calciatori».

Accardi, nell’intervista firmata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, ha poi aggiunto: «A volte pensi di avere fatto tutto bene e poi succede che non va per il meglio». Una riflessione che riassume il momento complicato vissuto dal club toscano.

Interpellato sul lavoro di Pioli, Accardi ha spiegato: «Quando Ancelotti è andato al Napoli tutti si aspettavano che facesse la differenza. Poi le cose non sono andate per il verso giusto. Bisogna fare gruppo, cercare la giusta coesione tra tutti i reparti e la serenità necessaria».

Sulle prime sensazioni dopo il debutto di Spalletti sulla panchina della Juventus, Accardi ha detto ad Alaimo su TuttoMercatoWeb.com: «In pochi giorni non si può fare un miracolo. La scossa è servita a qualcosa».

Infine, il passaggio sul Palermo, la parte più incoraggiante dell’intervista pubblicata da TuttoMercatoWeb.com: «Sicuramente hanno le carte in regola per giocarsela fino alla fine. La reazione di sabato è stata importante». Dopo il 5-0 al Pescara, Accardi non ha dubbi: i rosanero possono puntare in alto.

