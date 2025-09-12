Bari, Sibilli sotto indagine della Procura federale

La Gazzetta del Mezzogiorno ha lanciato una notizia a sorpresa che riguarda il Bari. La Procura federale ha infatti avviato un procedimento nei confronti di Giuseppe Sibilli, attaccante biancorosso, con un fascicolo coperto dal massimo riserbo e ancora in fase di accertamenti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, nel mirino vi sarebbero alcune scommesse su eventi sportivi. La stessa Gazzetta del Mezzogiorno specifica però che, al momento, non è emerso alcun comportamento penalmente rilevante.

Il 28enne fantasista, con trascorsi anche al Pisa e alla Sampdoria, sarebbe stato ascoltato circa tre mesi fa dalla Procura federale, assistito dal suo legale, l’avvocato Eduardo Chiacchio. Quest’ultimo, sempre al giornale, ha confermato: «Esiste nei confronti del calciatore un procedimento dinanzi alla Procura federale, siamo ancora in una fase istruttoria. Non posso aggiungere altro dal momento che sia io, sia il mio assistito siamo impossibilitati a fornire notizie, trattandosi di atti secretati».

La presunta violazione, conclude la Gazzetta del Mezzogiorno, risalirebbe ad alcune stagioni fa.